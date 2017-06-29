Следующий саммит НАТО состоится летом 2018 года - Столтенберг

Генсек НАТО Йенс Столтенберг в четверг объявил о времени проведения очередного саммита Североатлантического альянса.

"Я думаю, 28-й саммит НАТО состоится в Брюсселе летом следующего года", - сказал Й.Столтенберг журналистам в бельгийской столице, выступая по итогам встречи министров обороны стран НАТО.