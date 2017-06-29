Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7022 EUR   1.9408 RUR   0.0288 GBR   2.2052 TRY   0.4854

Цена на нефть

    $/bbl WTI   44.74 Brent   47.31

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 24° 38° Завтра 24° 32° 1 Июл 23° 31° 2 Июл 24° 36°

Дальнее зарубежье 29.06.2017 20:32

Следующий саммит НАТО состоится летом 2018 года - Столтенберг

Генсек НАТО Йенс Столтенберг в четверг объявил о времени проведения очередного саммита Североатлантического альянса.

"Я думаю, 28-й саммит НАТО состоится в Брюсселе летом следующего года", - сказал Й.Столтенберг журналистам в бельгийской столице, выступая по итогам встречи министров обороны стран НАТО.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: НАТО, САММИТ, ПЛАНЫ


Похожие новости


Члены НАТО договорились провести следующий саммит в 2018 году Прием Черногории в НАТО является примером для тех стран, которые разделяют ценности государств альянса - Столтенберг НАТО создает подразделение по антитеррористической разведке и активизирует другие меры для борьбы с терроризмом - Столтенберг Саммит НАТО назначен на 25 мая в Брюсселе Трамп прилетит в Брюссель на саммит НАТО 25 мая В Варшаве открылся саммит НАТО

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]