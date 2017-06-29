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Дальнее зарубежье 29.06.2017 20:45

В Брюсселе предлагают провести заседание Совета НАТО-Россия до конца июля - Столтенберг

Североатлантический альянс предложил Москве созвать заседание Совета НАТО-Россия до конца июля, сообщил в четверг на пресс-конференции генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

По его словам, в частности, на этом заседании планируется обсудить детали российско-белорусских учений "Запад-2017".

"Мы обратились с просьбой об обсуждении в рамках Совета НАТО-Россия учений "Запад-2017". Мы предложили российской стороне несколько дат, и надеемся, что повестка и даты встречи будут согласованы", - сказал Й.Столтенберг.

Проведение учений "Запад-2017" запланировано на 14-20 сентября.

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Тэги: НАТО, РОССИЯ, СОВЕТ, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]