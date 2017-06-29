В Брюсселе предлагают провести заседание Совета НАТО-Россия до конца июля - Столтенберг

Североатлантический альянс предложил Москве созвать заседание Совета НАТО-Россия до конца июля, сообщил в четверг на пресс-конференции генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
По его словам, в частности, на этом заседании планируется обсудить детали российско-белорусских учений "Запад-2017".
"Мы обратились с просьбой об обсуждении в рамках Совета НАТО-Россия учений "Запад-2017". Мы предложили российской стороне несколько дат, и надеемся, что повестка и даты встречи будут согласованы", - сказал Й.Столтенберг.
Проведение учений "Запад-2017" запланировано на 14-20 сентября.
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