В Вашингтоне заявили о решимости продолжить борьбу против ИГИЛ после освобождения Мосула и Ракки

После падения Мосула и Ракки возглавляемая США коалиция продолжит уничтожать боевиков "Исламского государства", остающихся в Ираке и Сирии, заявил официальный представитель коалиции Райан Диллон.

"Мы признаем, что после падения Мосула и падения Ракки, когда это произойдет,... до сих пор как в Ираке, так и в Сирии, остаются боевики и укрепления ИГИЛ, военные действия по-прежнему будут продолжаться", - сказал он в четверг в ходе телемоста из Багдада.

"Мы не устанавливаем себе сроки, когда это (боевые действия - ИФ) закончится, но будем продолжать делать то, что мы делаем сегодня", - подчеркнул представитель коалиции.