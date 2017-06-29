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Дальнее зарубежье 29.06.2017 21:00

В Вашингтоне заявили о решимости продолжить борьбу против ИГИЛ после освобождения Мосула и Ракки

После падения Мосула и Ракки возглавляемая США коалиция продолжит уничтожать боевиков "Исламского государства", остающихся в Ираке и Сирии, заявил официальный представитель коалиции Райан Диллон.

"Мы признаем, что после падения Мосула и падения Ракки, когда это произойдет,... до сих пор как в Ираке, так и в Сирии, остаются боевики и укрепления ИГИЛ, военные действия по-прежнему будут продолжаться", - сказал он в четверг в ходе телемоста из Багдада.

"Мы не устанавливаем себе сроки, когда это (боевые действия - ИФ) закончится, но будем продолжать делать то, что мы делаем сегодня", - подчеркнул представитель коалиции.

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Тэги: США, СИРИЯ, ИРАК, ИГИЛ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]