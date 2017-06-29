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ТЭК 29.06.2017 20:20

Роснефть видит перспективы для экспорта своего газа в Европу в связи с антимонопольными претензиями ЕК к Газпрому

НК "Роснефть" видит перспективы для экспорта своего газа в Европу в связи с антимонопольными мерами Еврокомиссии в отношении "Газпрома", сообщила "Интерфаксу" вице-президент НК Влада Русакова.

Она отметила, что "стратегическими приоритетами компании в области развития газового бизнеса являются: российские и зарубежные СПГ-проекты, монетизация природного газа и попутного нефтяного газа на востоке страны, как за счет доступа к перспективной инфраструктуре, так и за счет производства продуктов с высокой добавленной стоимостью".

В связи с этим В.Русакова сказала: "Также возможна организация дополнительных поставок российского газа в Европу в связи с антимонопольными ограничениями, введенными в отношении "Газпрома" при условии выхода на новые рынки и на новых потребителей, для которых "Газпром" поставщиком не является"

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Тэги: ЕВРОПА, РОСНЕФТЬ, ГАЗ, ЭКСПОРТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]