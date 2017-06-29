Роснефть видит перспективы для экспорта своего газа в Европу в связи с антимонопольными претензиями ЕК к Газпрому

НК "Роснефть" видит перспективы для экспорта своего газа в Европу в связи с антимонопольными мерами Еврокомиссии в отношении "Газпрома", сообщила "Интерфаксу" вице-президент НК Влада Русакова.

Она отметила, что "стратегическими приоритетами компании в области развития газового бизнеса являются: российские и зарубежные СПГ-проекты, монетизация природного газа и попутного нефтяного газа на востоке страны, как за счет доступа к перспективной инфраструктуре, так и за счет производства продуктов с высокой добавленной стоимостью".

В связи с этим В.Русакова сказала: "Также возможна организация дополнительных поставок российского газа в Европу в связи с антимонопольными ограничениями, введенными в отношении "Газпрома" при условии выхода на новые рынки и на новых потребителей, для которых "Газпром" поставщиком не является"