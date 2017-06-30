При ремонте Grenfell Tower в Лондоне сэкономили $380 тыс. на огнеупорной облицовке - СМИ

Управляющая компания сэкономила на облицовке для Grenfell Tower в Лондоне, где ранее в июне пожар унес жизни 80 человек, около 293 тыс. фунтов стерлингов (более $381 тыс.), выбрав самые дешевые и наименее огнеупорные панели из алюминия с полиэтиленом, сообщает в пятницу телерадиокорпорация Би-би-си со ссылкой на имеющиеся в их распоряжении документы.

По данным Би-би-си, в 2014 году при проведении отделочных работ в рамках капитального ремонта здания, управляющей компании предложили на выбор три варианта облицовки.

Самый дорогой и качественный из них представлял собой внешнюю отделку здания панелями из цинка, и если бы компания выбрала его, то расходы на ремонт фасада могли бы вырасти на 293 тыс. фунтов стерлингов. Другой вариант - закаленный алюминий, обошелся бы дороже, чем выбранный, всего на 5 тыс. фунтов стерлингов ($6,5 тыс.).

Тем не менее, управляющая компания выбрала именно самый дешевый вариант для того, чтобы сэкономить средства на ремонте, хотя, по данным Би-би-си, изначально было запланировано использовать именно цинк с огнеупорной сердцевиной. Жителям высотки также сообщили, что для облицовки выбран именно цинк.

Однако по данным газеты "Таймс", электронная переписка между компанией-подрядчиком по управлению проектом Artelia UK и управляющей компаний KCTMO за июнь и июль 2014 года свидетельствует о том, что KCTMO внезапно решила сменить облицовку на алюминиевую с полиэтиленом, чтобы сэкономить средства при ремонте.

Ранее в этом месяце в жилой высотке Grenfell Tower в Лондоне произошел пожар, жертвами которого стали 80 человек.