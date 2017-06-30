Грузинский миротворческий контингент в Афганистане сокращаться не будет - министр обороны

Грузия продолжит участвовать в международной миссии в Афганистане в 2018 году, заявил в четверг на заседании министров обороны стран НАТО и партнеров глава оборонного ведомства Грузии Леван Изория.
"Сегодня 870 грузинских военнослужащих участвуют в международной миссии в Афганистане. Мы продолжим свое участие в будущем году этим же количеством воинского контингента, чтобы обеспечивать вместе с партнерами международную глобальную безопасность", - сказал он.
"Уверен, что наше участие в международной миссии, тем более под эгидой НАТО, принесет Грузии большую безопасность, большую совместимость с НАТО", - отметил Л.Изория, слова которого в пятницу приводит пресс-служба Минобороны республики.
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