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Регион 30.06.2017 11:43

Грузинский миротворческий контингент в Афганистане сокращаться не будет - министр обороны

Грузия продолжит участвовать в международной миссии в Афганистане в 2018 году, заявил в четверг на заседании министров обороны стран НАТО и партнеров глава оборонного ведомства Грузии Леван Изория.

"Сегодня 870 грузинских военнослужащих участвуют в международной миссии в Афганистане. Мы продолжим свое участие в будущем году этим же количеством воинского контингента, чтобы обеспечивать вместе с партнерами международную глобальную безопасность", - сказал он.

"Уверен, что наше участие в международной миссии, тем более под эгидой НАТО, принесет Грузии большую безопасность, большую совместимость с НАТО", - отметил Л.Изория, слова которого в пятницу приводит пресс-служба Минобороны республики.

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Тэги: ГРУЗИЯ, АФГАНИСТАН, МИРОТВОРЦЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]