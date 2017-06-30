Депутаты бундестага одобрили легализацию однополых браков

Депутаты бундестага Германии проголосовали за законопроект, легализующий брачные союзы между лицами одного пола и усыновление ими детей, сообщает в пятницу "Дойче велле".
В поддержку законопроекта проголосовали 393 депутата, 226 - высказались против него и еще четыре воздержались.
Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель изменила позицию по вопросу легализации браков между лицами одного пола, призвав депутатов от партии Христианско-демократический союз (ХДС) голосовать каждый за себя, а не руководствоваться общепартийной позицией.
Как отмечает "Дойче велле", сама она проголосовала против законопроекта.
Ранее позиция партии ХДС в отношении легализации однополых браков была негативной.
Однополые браки разрешено заключать в 14 европейских странах. Первыми законность таких союзов легализовали Нидерланды.
В Азербайджане учреждается медаль, посвященная 100-летнему юбилею создания национальной армии
Парламент Азербайджана принял закон, регулирующий этическое поведение депутатов
В Баку подтверждают готовность к встрече глав МИД Азербайджана и Армении по Карабаху
Парламент Азербайджана принял закон о страховании от безработицы
Рост внешнего долга Азербайджана в связи с реструктуризацией обязательств МБА не скажется негативно на кредитном рейтинге страны – глава Минфина
Парламент Азербайджана одобрил поправки в госбюджете на 2017г, предусматривающие рост дефицита до 1,8% ВВП
В ДТП на дорогах Азербайджана за минувшие сутки погибли 3 человека - МВД
Азербайджанский UNEC и французский университет Валансьена подписали Меморандум о сотрудничестве
Президент Азербайджана выделил 3 млн манат на капремонт многоквартирных домов в Ширване
Президент Алиев находится с визитом в городе Ширван
Госкомитет по градостроительству и архитектуре Азербайджана отбирает подрядчиков для подготовки генпланов ряда городов
Таллинн ждет прогресса в переговорах между Азербайджаном и ЕС по новому соглашению о сотрудничестве
Эмин Агаларов: «На «Жару-2017» в Баку прилетят более 500 артистов»
В БУДУЩЕМ В БАКУ ВОЗМОЖНО СТРОИТЕЛЬСТВО СПЕЦИАЛЬНОЙ ТРАССЫ ДЛЯ F-1
В Грузии роуминг выгоднее с Nar: закажи один из пакетов «Отпуск», наслаждайся путешествием!
Компания Bakcell провела соревнования, посвященные Дню Вооруженных сил Азербайджанской Республики
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»