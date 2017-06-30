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Дальнее зарубежье 30.06.2017 12:03

Депутаты бундестага одобрили легализацию однополых браков

Депутаты бундестага Германии проголосовали за законопроект, легализующий брачные союзы между лицами одного пола и усыновление ими детей, сообщает в пятницу "Дойче велле".

В поддержку законопроекта проголосовали 393 депутата, 226 - высказались против него и еще четыре воздержались.

Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель изменила позицию по вопросу легализации браков между лицами одного пола, призвав депутатов от партии Христианско-демократический союз (ХДС) голосовать каждый за себя, а не руководствоваться общепартийной позицией.

Как отмечает "Дойче велле", сама она проголосовала против законопроекта.

Ранее позиция партии ХДС в отношении легализации однополых браков была негативной.

Однополые браки разрешено заключать в 14 европейских странах. Первыми законность таких союзов легализовали Нидерланды.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, ЛГБТ, БРАКИ, ЛЕГАЛИЗАЦИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]