Депутаты бундестага одобрили легализацию однополых браков

Депутаты бундестага Германии проголосовали за законопроект, легализующий брачные союзы между лицами одного пола и усыновление ими детей, сообщает в пятницу "Дойче велле".

В поддержку законопроекта проголосовали 393 депутата, 226 - высказались против него и еще четыре воздержались.

Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель изменила позицию по вопросу легализации браков между лицами одного пола, призвав депутатов от партии Христианско-демократический союз (ХДС) голосовать каждый за себя, а не руководствоваться общепартийной позицией.

Как отмечает "Дойче велле", сама она проголосовала против законопроекта.

Ранее позиция партии ХДС в отношении легализации однополых браков была негативной.

Однополые браки разрешено заключать в 14 европейских странах. Первыми законность таких союзов легализовали Нидерланды.