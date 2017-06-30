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Карабахский конфликт 30.06.2017 11:52

Встреча глав МИД Азербайджана и Армении может состояться в июле

Министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян не исключает в ближайшем будущем встречи со своим азербайджанским коллегой Эльмаром Мамедъяровым.

"Возможно, что в скором времени состоится встреча на уровне глав МИД", - сказал Э.Налбандян в парламенте на обсуждении отчета о выполнении бюджета за 2016 год.

"Вероятно, встреча состоится в июле", - уточнил глава армянского МИД.

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, АРМЕНИЯ, МИД, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]