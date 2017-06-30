Встреча глав МИД Азербайджана и Армении может состояться в июле

Министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян не исключает в ближайшем будущем встречи со своим азербайджанским коллегой Эльмаром Мамедъяровым.

"Возможно, что в скором времени состоится встреча на уровне глав МИД", - сказал Э.Налбандян в парламенте на обсуждении отчета о выполнении бюджета за 2016 год.

"Вероятно, встреча состоится в июле", - уточнил глава армянского МИД.