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Финансы 30.06.2017 11:53

Госдолг Франции вырос до исторического максимума в I квартале

Объем государственного долга Франции за первый квартал 2017 года вырос до 98,9% ВВП с 96,3% ВВП на конец 2016 года и составил рекордные в истории 2,21 трлн евро, согласно данным Национального статистического управления Insee.

Долг центрального правительства вырос в январе-марте на 49,5 млрд евро, задолженность системы соцобеспечения - на 15 млрд евро, а объем долга местных органов самоуправления понизился на 1,2 млрд евро.

Накануне было объявлено, что в 2017 году дефицит бюджета Франции, скорее всего, превысит общеевропейский целевой показатель в 3% ВВП и составит 3,2%, тогда как ранее правительство Франсуа Олланда, предшественника действующего президента Эмманюэля Макрона, таргетировало этот показатель на уровне 2,8%.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, ГОСДОЛГ, РОСТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]