Госдолг Франции вырос до исторического максимума в I квартале

Объем государственного долга Франции за первый квартал 2017 года вырос до 98,9% ВВП с 96,3% ВВП на конец 2016 года и составил рекордные в истории 2,21 трлн евро, согласно данным Национального статистического управления Insee.
Долг центрального правительства вырос в январе-марте на 49,5 млрд евро, задолженность системы соцобеспечения - на 15 млрд евро, а объем долга местных органов самоуправления понизился на 1,2 млрд евро.
Накануне было объявлено, что в 2017 году дефицит бюджета Франции, скорее всего, превысит общеевропейский целевой показатель в 3% ВВП и составит 3,2%, тогда как ранее правительство Франсуа Олланда, предшественника действующего президента Эмманюэля Макрона, таргетировало этот показатель на уровне 2,8%.
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