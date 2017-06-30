Цифровой торговый хаб Азербайджана полноценно заработает до конца 2017 года – глава ЦАЭРК

Центр анализа экономических реформ и коммуникаций (ЦАЭРК) и Национальная конфедерация организации предпринимателей (работодателей) Азербайджана (ASK) в пятницу презентовали проект создания "Цифрового Торгового Узла", передает корреспондент агентства.

"Азербайджан фактически представляет первый в мусульманском и тюркском мире цифровой торговый узел. Как часть комплексных экономических реформ, проводимых руководством Азербайджана, этот хаб представляет региональное значение. При создании ЦТУ учитывался передовой опыт Эстонии, Великобритании, Малайзии и ряда других стран", - отметил глава ЦАЭРК Вюсал Гасымлы.

Он отметил, что ЦТУ будет функционировать по нескольким направлениям, в первую очередь, выдачу электронной подписи, в том числе выдачу AZAN-Imza нерезидентам Азербайджана.

"Это даст возможность нерезидентам Азербайджана после получения электронной подписи и ASAN -Imza осуществлять все операции по открытию компании, банковского счета, принимать на работу сотрудников и увольнять, а также производить экспортно-импортные операции. Созданием ЦТУ мы открываем экономику Азербайджана для мировой экономики",- отметил В.Гасымов.

Он подчеркнул, что создание ЦТУ имеет большое значение с точки зрения расширения экспортно-импортных операций и привлечения инвестиций.

"В рамках ЦТУ будет функционировать электронный кошелек, что позволит иностранным партнерам Азербайджана безопасно вести расчеты в электронном виде и в короткие сроки", - отметил он.

По его словам, в рамках ЦТУ в режиме реального времени также будет предоставляться функция "единого окна" для ведения экспорта.

"В настоящее время ведутся переговоры с ЕС, США, Украиной, Россией, Китаем и рядом других стран о взаимном признании электронных подписей. Это облегчит возможности выхода в мировую экономику азербайджанских предпринимателей",- отметил он.

"Для функционирования ЦТУ требуется внесение некоторых изменений в действующее законодательство. Думаем, что это будет обеспечено в кратчайшие сроки и ЦТУ в полном объеме заработает уже в течение 2017 года", - отметил он.

Н.Аббасова