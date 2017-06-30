Парламент Азербайджана утвердил судей Верховного суда

Милли Меджлис (парламент) Азербайджана на пленарном заседании в пятницу назначил судей Верховного суда и Апелляционных судов ряда городов, сообщает корреспондент агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Парламент, в частности, продлил полномочия судей Верховного суда: Шалалы Мамедовой, Акифа Искендерова, Ахмеда Нурмамедова, Мехпары Ахмедовой, Имрана Гаджигайыбова и Рахиба Набизаде.
Кроме того, судьей Верховного суда назначен Тахир Казымов.
Парламент также назначил Эльшану Велиеву судьей Верховного суда. Ранее она занимала должность судьи Бакинского апелляционного суда.
Милли Меджлис также освободил Ильхама Джафарова от должности судьи Верховного суда.
Кроме того, парламент назначил и освободил от должности ряд судей Апелляционных судов Баку, Гянджи, Сумгайыта, Ширвана и Шеки.
А.Ахундов
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