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Дальнее зарубежье 30.06.2017 12:32

Deutsche Bank снова отказался предоставить информацию о Трампе демократам США

Deutsche Bank снова отказал американским конгрессменам-демократам предоставить информацию по кредитам, выданным президенту США Дональду Трампу, сообщив, что передача подобных документов была бы противозаконна.

Как пишет агентство Bloomberg, юристы банка отметили, что конфиденциальная финансовая информация не может предоставляться отдельным членам Конгресса, но не исключили передачу документов в ответ на официальный запрос комитета Конгресса.

"При всем уважении мы не согласны с предположением, что Deutsche Bank может свободно раскрывать конфиденциальную финансовую информацию в ответ на запросы отдельных членов Конгресса", - говорится в обращении Deutsche Bank к Конгрессу.

Информацию у банка запрашивали пять депутатов от Демократической партии, включая Максин Уотерс, которая возглавляет демократическую фракцию в комитете по финансовым услугам Палаты представителей.

Ранее Deutsche Bank отказался предоставлять конгрессменам данные, касающиеся финансовых операций Д.Трампа, а также транзакций московской "дочки" банка.

Как сообщалось, в мае конгрессмены-демократы попросили Deutsche Bank предоставить внутренние документы о его действиях в период скандала с "зеркальными сделками" в РФ. Авторов запроса интересовало, были ли кредиты, предоставленные банком Д.Трампу за несколько лет до начала президентской избирательной кампании, "выданы под гарантии российского правительства или как-то связаны с Россией".

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Тэги: США, DEUTSCHE/BANK, ТРАМП, ДАННЫЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]