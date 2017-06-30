Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7021 EUR   1.9474 RUR   0.0287 GBR   2.217 TRY   0.4829

Цена на нефть

    $/bbl WTI   44.74 Brent   47.31

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 24° 31° Завтра 22° 32° 2 Июл 24° 36° 3 Июл 24° 35°

Дальнее зарубежье 30.06.2017 12:44

В США вступила в силу новая версия иммиграционного указа Трампа

В США начали действовать новые правила въезда для граждан шести стран с преимущественно мусульманским населением - Сирии, Судана, Сомали, Ливии, Ирана и Йемена, сообщают американские СМИ.

Теперь для получения визы граждане этих стран должны будут подтвердить, что у них имеются близкие семейные или деловые связи в США.

Однако в список близких родственников оказались не включены бабушки, дедушки, племянники, дяди, тети, двоюродные братья и сестры. Этот факт вызвал волну недовольства. Ранее была сделана поблажка для женихов и невест, которые до этого также не считались близкими семейными связами.

В частности, накануне власти штата Гавайи потребовали федеральный суд разъяснить принципы составления списка.

По словам генпрокурора штата Гавайи, определение "близких семейных связей" слишком узкое и может лишить многих возможности посетить США.

Новая версия иммиграционного указа президента Дональда Трампа предусматривает 90-дневный запрет на въезд жителей шести стран - Сирии, Судана, Сомали, Ливии, Ирана, Йемена, если у них нет близких семейных или деловых связей в США. Кроме того, согласно указу, на 120 дней ограничивается въезд в страну беженцев.

Первоначальная версия указа была подписана Д.Трампом в конце января, однако федеральный суд приостановил его действие. Администрация попыталась оспорить запрет в апелляционном суде, однако получила отказ. В итоге американский лидер начал работу над обновленной версией указа.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, УКАЗ, ВЪЕЗД, ОГРАНИЧЕНИЯ


Похожие новости


США пересмотрят программу выдачи рабочих виз иностранцам Трамп поручил выявить страны, которые ответственны за торговый дефицит США - СМИ Генпрокурор штата Нью-Йорк присоединится к иску своих коллег против нового антииммиграционного указа Трампа Власти Гавайев подали в суд с целью оспорить новый иммиграционный указ Трампа В Судане недовольны новым иммиграционным указом Трампа Граждане шести стран не смогут въехать в США в течение 90 дней - указ Трампа

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]