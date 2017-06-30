В США вступила в силу новая версия иммиграционного указа Трампа

В США начали действовать новые правила въезда для граждан шести стран с преимущественно мусульманским населением - Сирии, Судана, Сомали, Ливии, Ирана и Йемена, сообщают американские СМИ.

Теперь для получения визы граждане этих стран должны будут подтвердить, что у них имеются близкие семейные или деловые связи в США.

Однако в список близких родственников оказались не включены бабушки, дедушки, племянники, дяди, тети, двоюродные братья и сестры. Этот факт вызвал волну недовольства. Ранее была сделана поблажка для женихов и невест, которые до этого также не считались близкими семейными связами.

В частности, накануне власти штата Гавайи потребовали федеральный суд разъяснить принципы составления списка.

По словам генпрокурора штата Гавайи, определение "близких семейных связей" слишком узкое и может лишить многих возможности посетить США.

Новая версия иммиграционного указа президента Дональда Трампа предусматривает 90-дневный запрет на въезд жителей шести стран - Сирии, Судана, Сомали, Ливии, Ирана, Йемена, если у них нет близких семейных или деловых связей в США. Кроме того, согласно указу, на 120 дней ограничивается въезд в страну беженцев.

Первоначальная версия указа была подписана Д.Трампом в конце января, однако федеральный суд приостановил его действие. Администрация попыталась оспорить запрет в апелляционном суде, однако получила отказ. В итоге американский лидер начал работу над обновленной версией указа.