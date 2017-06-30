Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7021 EUR   1.9474 RUR   0.0287 GBR   2.217 TRY   0.4829

Цена на нефть

    $/bbl WTI   44.74 Brent   47.31

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 24° 31° Завтра 22° 32° 2 Июл 24° 36° 3 Июл 24° 35°

СНГ 30.06.2017 13:03

Телефонные контакты Путина и Трампа свидетельствует об их желании преодолеть проблемы в отношениях РФ-США - Лавров

У лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа есть желание преодолеть ненормальность в двусторонних отношениях и договариваться по международным вопросам, об этом свидетельствует содержание их телефонных бесед, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Самое главное - то, что будет преодолен ненормальный этап в наших отношениях, когда лидеры двух ведущих держав между собой общались только по телефону и ни разу не встречались лично", - сказал С.Лавров, выступая в пятницу на "Примаковских чтениях".

"Все-таки личный контакт президентов в дополнение к их телефонным разговорам очень важен, тем более что, судя по телефонным разговорам, у них есть желание у обоих преодолеть ненормальность, которая сегодня сложилась, и начать договариваться по конкретным вещам, от которых зависят и двусторонние отношения, включая интересы бизнеса, и решение международных проблем", - отметил министр.

Вместе с тем С.Лавров воздержался от того, чтобы делиться конкретными ожиданиями от предстоящей встречи В.Путина и Д.Трампа в Гамбурге.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, США, ЛИДЕРЫ, ЛАВРОВ


Похожие новости


Законопроект с санкциями против РФ палата представителем конгресса США рассмотрит после 10 июля - СМИ Трамп поручил советникам определить уступки в отношениях с РФ, которые он может предложить лидеру РФ - СМИ В Белом доме хотели бы сохранять возможность регулировать вопрос об имплементации готовящихся конгрессом санкций против Ирана и РФ Песков: Вашингтону не стоит забывать, что Украина - это страна, где продолжается гражданская война Тиллерсон подготовил новый план, предусматривающий выстраивание конструктивных американо-российских отношений - СМИ Палата представителей американского конгресса отложила голосование по санкциям против РФ - СМИ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]