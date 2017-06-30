Телефонные контакты Путина и Трампа свидетельствует об их желании преодолеть проблемы в отношениях РФ-США - Лавров

У лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа есть желание преодолеть ненормальность в двусторонних отношениях и договариваться по международным вопросам, об этом свидетельствует содержание их телефонных бесед, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Самое главное - то, что будет преодолен ненормальный этап в наших отношениях, когда лидеры двух ведущих держав между собой общались только по телефону и ни разу не встречались лично", - сказал С.Лавров, выступая в пятницу на "Примаковских чтениях".
"Все-таки личный контакт президентов в дополнение к их телефонным разговорам очень важен, тем более что, судя по телефонным разговорам, у них есть желание у обоих преодолеть ненормальность, которая сегодня сложилась, и начать договариваться по конкретным вещам, от которых зависят и двусторонние отношения, включая интересы бизнеса, и решение международных проблем", - отметил министр.
Вместе с тем С.Лавров воздержался от того, чтобы делиться конкретными ожиданиями от предстоящей встречи В.Путина и Д.Трампа в Гамбурге.
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