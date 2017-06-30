НАТО призывает Баку и Ереван начать субстантивные переговоры по Карабаху - Апатурай

НАТО призывает Азербайджан и Армению начать субстантивные переговоры по урегулированию нагорно-карабахского конфликта, заявил спецпредставитель Североатлантического альянса по Кавказу и Центральной Азии Джеймс Апатурай.
«Мы призываем обе стороны к участию в субстантивных переговорах и работе в направлении мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта», - заявил Дж.Апатурай в интервью азербайджанскому информагентству «APA».
По его мнению, рост насилия на линии соприкосновения войск Азербайджана и Армении и систематическое нарушение режима прекращения огня в зоне конфликта в прошлом году, показали конфликтующим сторонам важность отвода тяжелой техники, демонстрации сдержанности, серьезного соблюдения режима прекращения огня и снижения напряженности.
«Это единственный путь для мирного урегулирования. Военного решения конфликта нет», - отметил он.
Ф.Исазаде
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