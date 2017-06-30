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Внешняя политика 30.06.2017 12:53

ЕСПЧ в 2016 году принял всего 16 решений по Азербайджану – первый вице-спикер

Первый вице-спикер Милли Меджлиса (парламента) Зияфет Аскеров считает, что определенные силы стараются сильно завысить число решений, вынесенных Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ) в отношении Азербайджана.

«Некоторые силы в своем стремлении бросить тень на судебную систему Азербайджана завышают количество решений, принимаемых ЕСПЧ в отношении нашей страны», - заявил З.Аскеров в пятницу на пленарном заседании парламента.

По его словам, в то время, как в прошлом году ЕСПЧ вынес 16 решений, касающихся Азербайджана, в отношении ряда европейских стран таких решений было принято намного больше.

«Если обратить внимание на статистику, то в 2016 году ЕСПЧ вынес 16 решений, относящихся к Азербайджану. В первую четверку же входят другие страны. Так, в отношении Греции ЕСПЧ было принято 41, в отношении Узбекистана – 33 решения. В этом аспекте необходимо также учитывать численность населения стран», - сказал вице-спикер.

З.Аскеров подчеркнул, что европейские эксперты высоко оценивают проводимую в Азербайджане реформу судебной системы. «Однако, некоторые силы пытаются бросить тень на это», - резюмировал он.

Р.Бабаев

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Тэги: ЕСПЧ, РЕШЕНИЯ, ВИЦЕ/СПИКЕР

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]