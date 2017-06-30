ЕСПЧ в 2016 году принял всего 16 решений по Азербайджану – первый вице-спикер

Первый вице-спикер Милли Меджлиса (парламента) Зияфет Аскеров считает, что определенные силы стараются сильно завысить число решений, вынесенных Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ) в отношении Азербайджана.
«Некоторые силы в своем стремлении бросить тень на судебную систему Азербайджана завышают количество решений, принимаемых ЕСПЧ в отношении нашей страны», - заявил З.Аскеров в пятницу на пленарном заседании парламента.
По его словам, в то время, как в прошлом году ЕСПЧ вынес 16 решений, касающихся Азербайджана, в отношении ряда европейских стран таких решений было принято намного больше.
«Если обратить внимание на статистику, то в 2016 году ЕСПЧ вынес 16 решений, относящихся к Азербайджану. В первую четверку же входят другие страны. Так, в отношении Греции ЕСПЧ было принято 41, в отношении Узбекистана – 33 решения. В этом аспекте необходимо также учитывать численность населения стран», - сказал вице-спикер.
З.Аскеров подчеркнул, что европейские эксперты высоко оценивают проводимую в Азербайджане реформу судебной системы. «Однако, некоторые силы пытаются бросить тень на это», - резюмировал он.
Р.Бабаев
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