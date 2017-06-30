Внешний долг на душу населения Азербайджана по итогам I квартала увеличился на 1%

Внешний долг Азербайджана на душу населения на 1 апреля 2017 года составляет $713,5, что на 1,2% больше показателя на начало 2017 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в правительстве.

«Внешний долг Азербайджана по подписанным кредитным соглашениям на начало апреля 2017 года составляет $11,1 млрд, фактически освоенный - $7 млрд или 18,1% ВВП», - отметили в правительстве.

В первом квартале Азербайджан освоил $83,2 млн по подписанным кредитным соглашениям.

«76,7% внешнего долга номинировано в долларах США, 11,8% - евро, 7,5% - СДР МВФ, 2,4% - японских йенах, 1,6% - в других валютах. 32,1% кредитов привлечены по стабильной ставке", - отметили в правительстве.

При этом 57,3% кредитов привлечено на срок до 10 лет, 38,8% - на срок с 10 до 20 лет, 3,9% - на срок выше 20 лет.

А.Ахундов