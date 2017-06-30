Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7021 EUR   1.9474 RUR   0.0287 GBR   2.217 TRY   0.4829

Цена на нефть

    $/bbl WTI   44.74 Brent   47.31

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 24° 31° Завтра 22° 32° 2 Июл 24° 36° 3 Июл 24° 35°

Макроэкономика 30.06.2017 13:08

Внешний долг на душу населения Азербайджана по итогам I квартала увеличился на 1%

Внешний долг Азербайджана на душу населения на 1 апреля 2017 года составляет $713,5, что на 1,2% больше показателя на начало 2017 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в правительстве.

«Внешний долг Азербайджана по подписанным кредитным соглашениям на начало апреля 2017 года составляет $11,1 млрд, фактически освоенный - $7 млрд или 18,1% ВВП», - отметили в правительстве.

В первом квартале Азербайджан освоил $83,2 млн по подписанным кредитным соглашениям.

«76,7% внешнего долга номинировано в долларах США, 11,8% - евро, 7,5% - СДР МВФ, 2,4% - японских йенах, 1,6% - в других валютах. 32,1% кредитов привлечены по стабильной ставке", - отметили в правительстве.

При этом 57,3% кредитов привлечено на срок до 10 лет, 38,8% - на срок с 10 до 20 лет, 3,9% - на срок выше 20 лет.

А.Ахундов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ДОЛГ, ВНЕШНИЙ


Похожие новости


Прямой и гарантированный внешний долг Азербайджана в 2016г остался на уровне около $7 млрд Внешний долг банков в Азербайджане за 2016г сократился на 20% Прямой и гарантированный внешний долг Азербайджана за 9 месяцев увеличился на 11% Валютные резервы Азербайджана превышают внешний долг в 4,4 раза - Центробанк Внешний долг банков в Азербайджане за 2015г увеличился на 46% Валютные резервы Азербайджана превышают внешний долг в 5 раз - Центробанк

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]