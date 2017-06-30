В ДТП на дорогах Азербайджана за минувшие сутки погибли 3 человека - МВД

Три человека погибли в результате произошедших за минувшие сутки на территории Азербайджана двух дорожно-транспортных происшествий, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в МВД республики.
В зафиксированных ДТП также пострадали четыре человека.
За сутки на территории республики было зафиксировано 109 преступлений, 26 из которых удалось раскрыть по "горячим следам".
По подозрению в совершении преступлений органы правопорядка задержали 54 человека.
Зафиксировано 15 фактов, связанных с незаконным оборотом наркотиков, и один – с незаконным хранением оружия.
Р.Бабаев
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