Очередное заседание азербайджано-таджикской МПК пройдет в середине июля в Баку

Очередное заседание азербайджано-таджикской межправительственной комиссии (МПК) по торгово-экономическому сотрудничеству состоится 13-14 июля в Баку, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в посольстве Таджикистана.
«Очередное заседание МПК запланировано на 13-14 июля. В этой связи Азербайджан посетит министр экономического развития и торговли Нематулло Хикматуллозода»,- отметили в посольстве.
В рамках визита Н.Хикматуллозода проведет встречи с официальными и бизнес-кругами Азербайджана, в ходе которых обсудит расширение сотрудничества в сфере экономики.
Предыдущее, третье, заседание межправкомиссии состоялось в октябре 2014 года в Душанбе.
Сопредседателем комиссии с азербайджанской стороны является министр экономики Шахин Мустафаев.
Ф.Исазаде
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