Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7021 EUR   1.9474 RUR   0.0287 GBR   2.217 TRY   0.4829

Цена на нефть

    $/bbl WTI   44.74 Brent   47.31

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 24° 31° Завтра 22° 32° 2 Июл 24° 36° 3 Июл 24° 35°

Бизнес и законодательство 30.06.2017 13:24

Очередное заседание азербайджано-таджикской МПК пройдет в середине июля в Баку

Очередное заседание азербайджано-таджикской межправительственной комиссии (МПК) по торгово-экономическому сотрудничеству состоится 13-14 июля в Баку, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в посольстве Таджикистана.

«Очередное заседание МПК запланировано на 13-14 июля. В этой связи Азербайджан посетит министр экономического развития и торговли Нематулло Хикматуллозода»,- отметили в посольстве.

В рамках визита Н.Хикматуллозода проведет встречи с официальными и бизнес-кругами Азербайджана, в ходе которых обсудит расширение сотрудничества в сфере экономики.

Предыдущее, третье, заседание межправкомиссии состоялось в октябре 2014 года в Душанбе.

Сопредседателем комиссии с азербайджанской стороны является министр экономики Шахин Мустафаев.

Ф.Исазаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ТАДЖИКИСТАН, МПК


Похожие новости


Таджикистан и Азербайджан могут вновь попробовать открыть прямое авиасообщение Погранслужбы Азербайджана и Таджикистана обсудили перспективы сотрудничества Баку и Душанбе удовлетворены уровнем двусторонних отношений Президент Алиев провел переговоры со спикером Нижней палаты парламента Таджикистана Спикер нижней палаты парламента Таджикистана проведет в Баку переговоры с Алиевым Азербайджан и Таджикистан будут сотрудничать в сфере труда и занятости населения

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]