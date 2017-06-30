Оппозиционная коалиция "Сирийские демократические силы" (СДС) полностью блокировали город Ракка, который террористическая группировка ИГИЛ объявила своей столицей в Сирии.

Курдские СМИ сообщили в пятницу, что на 23-й день решающего этапа операции по освобождению Ракки и после освобождения многих кварталов в восточной, северной, западной и южной частях бойцам СДС удалось полностью блокировать город.

По данным СМИ, террористы предпринимают ожесточенные атаки на позиции бойцов СДС в восточных и южных частях Ракки с целью прорыва блокады.

В прошлом месяце командование СДС, основу которых составляют отряды курдских ополченцев, объявило о начале решающего наступления на Ракку.

Штурму города предшествовала многомесячная подготовка. Курдам и арабским силам, входящим в СДС, помогает возглавляемая США международная коалиция.