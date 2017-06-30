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Дальнее зарубежье 30.06.2017 13:48

Оппозиционеры при участии курдов объявляют о полной блокаде Ракки, "столицы" ИГ в Сирии

Оппозиционная коалиция "Сирийские демократические силы" (СДС) полностью блокировали город Ракка, который террористическая группировка ИГИЛ объявила своей столицей в Сирии.

Курдские СМИ сообщили в пятницу, что на 23-й день решающего этапа операции по освобождению Ракки и после освобождения многих кварталов в восточной, северной, западной и южной частях бойцам СДС удалось полностью блокировать город.

По данным СМИ, террористы предпринимают ожесточенные атаки на позиции бойцов СДС в восточных и южных частях Ракки с целью прорыва блокады.

В прошлом месяце командование СДС, основу которых составляют отряды курдских ополченцев, объявило о начале решающего наступления на Ракку.

Штурму города предшествовала многомесячная подготовка. Курдам и арабским силам, входящим в СДС, помогает возглавляемая США международная коалиция.

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Тэги: СИРИЯ, РАККА, БЛОКАДА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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