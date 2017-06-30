Большинство украинцев не хочет визового режима с Россией - опрос

Более половины жителей Украины не поддерживает введение визового режима с РФ, свидетельствуют данные социологического опроса Фонда "Демократические инициативы " им. Илька Кучерива.
Согласно данным опроса, 51,4% респондентов не хотят визового режима с РФ, поддерживают его введение 32,9% опрошенных, затруднились ответить 15,7%.
Наибольшей поддержкой визовый режим пользуется среди жителей западной Украины (60% поддерживают, 28% - нет), наименьшей - среди жителей южных областей (14% поддерживают, 62% - нет).
На вопрос о том, приходилось ли им в последние три года бывать в России, большинство опрошенных (91,8%) ответило отрицательно, 8,1% сказали, что ездили в Россию, 0,1% не ответили на вопрос.
У половины опрошенных украинцев в России живут родственники, друзья или близкие знакомые.
Общенациональный опрос был проведен Фондом "Демократические инициативы " имени Илька Кучерива и Центром Разумкова 9-13 июня. Опрошено 2018 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах. Теоретическая погрешность 2,3%.
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