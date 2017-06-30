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СНГ 30.06.2017 14:30

Порошенко отклонил петицию о разблокировании "ВКонтакте"

Президент Украины Петр Порошенко рассмотрел электронную петицию об отмене блокировки на украинской территории российской социальной сети "ВКонтакте" и принял решение о невозможности ее поддержки.

"Поддержку электронной петиции об отмене блокировки интернет-ресурса "ВКонтакте" считаю невозможной", - говорится в ответе П.Порошенко на петицию, опубликованном в пятницу на сайте президента.

"Исходя из приоритета национальных интересов Украины, учитывая реальные угрозы национальной безопасности и стабильности в обществе, посягательство на государственный суверенитет и территориальную целостность, территориальные претензии со стороны РФ и вмешательство во внутренние дела Украины, разведывательно-подрывную деятельность спецслужб России, посягательство на права и свободы украинских граждан и попытки манипулировать общественным сознанием, применение к российскому холдингу "Mail.ru Group" и другим российским интернет-компаниям специальных экономических и ограничительных мероприятий на сегодня является адекватным законным мероприятием", - объяснил П.Порошенко.

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Тэги: УКРАИНА, ПОРОШЕНКО, ПЕТИЦИЯ, ОТКАЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]