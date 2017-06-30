Президент Украины Петр Порошенко рассмотрел электронную петицию об отмене блокировки на украинской территории российской социальной сети "ВКонтакте" и принял решение о невозможности ее поддержки.

"Поддержку электронной петиции об отмене блокировки интернет-ресурса "ВКонтакте" считаю невозможной", - говорится в ответе П.Порошенко на петицию, опубликованном в пятницу на сайте президента.

"Исходя из приоритета национальных интересов Украины, учитывая реальные угрозы национальной безопасности и стабильности в обществе, посягательство на государственный суверенитет и территориальную целостность, территориальные претензии со стороны РФ и вмешательство во внутренние дела Украины, разведывательно-подрывную деятельность спецслужб России, посягательство на права и свободы украинских граждан и попытки манипулировать общественным сознанием, применение к российскому холдингу "Mail.ru Group" и другим российским интернет-компаниям специальных экономических и ограничительных мероприятий на сегодня является адекватным законным мероприятием", - объяснил П.Порошенко.