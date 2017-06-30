Судебные слушания в Австралии дела кардинала, обвиняемого в сексуальных домогательствах, перенесены на 26 июля

Начальник отдела финансов Ватикана и третий по величине кардинал в католической церкви Джордж Пелл предстанет 26 июля перед судом в Мельбурне по обвинению в совершении преступлений сексуального характера, сообщают в пятницу европейские СМИ.

Изначально планировалось, что судебные слушания пройдут 18 июля. Информации о причинах изменения даты не приводится.

Ранее кардинал отверг обвинения в сексуальных преступлениях. "Я невиновен в том, что касается этих обвинений, они являются ложными... Мне претит само предположение о сексуальных домогательствах", - сказал священнослужитель.

Полиция австралийского штата Виктория сообщила, что после расследования 76-летнему кардиналу были предъявлены обвинения в сексуальных преступлениях, которые были совершены десятки лет назад. Полиция не уточнила возраст предполагаемых жертв насилия со стороны кардинала.