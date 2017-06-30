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Финансы 30.06.2017 13:38

Парламент Азербайджана одобрил повышение лимита внешних заимствований на 2017г в 9 раз в связи с оздоровлением МБА

Милли Меджлис (парламент) Азербайджана на пленарном заседании в пятницу принял поправки в госбюджете на 2017 год, предполагающие повышение лимита внешних заимствований с 500 млн манатов до 4,5 млрд манатов, сообщает корреспондент агентства «Интерфакс-Азербайджан».

«В рамках программы оздоровления Международного банка Азербайджана (МБА) государство возьмет на себя обязательства банка на $2 млрд 383,4 млн. В связи с этим планируется эмиссия евробондов. Поэтому лимит внешних заимствований, утвержденный в бюджете 2017 года, будет повышен на 4 млрд манатов - до 4,5 млрд манатов», - сказал министр финансов Самир Шарифов.

Кроме того, Французское агентство развития выделит ЗАО «Азербайджанские железные дороги» кредит на 112,5 млн евро. Средства будут направлены на строительство двух локомотивных депо в Азербайджане.

Как сообщалось ранее, внешний долг Азербайджана по подписанным кредитным соглашениям на начало апреля 2017 года составляет $11,1 млрд, фактически освоенный - $7 млрд или 18,1% ВВП.

МБА 11 мая 2017 года объявил о том, что приостанавливает выплаты по внешнему долгу и предложил инвесторам обменять часть своих долгов на суверенные облигации Азербайджана. Банк в целом планирует реструктуризировать обязательства на сумму $3,34 млрд. Кредиторы 19 июня приступили к голосованию по плану добровольной реструктуризации внешних обязательств МБА и озвучат свое решение на встрече 18 июля. План будет осуществляться после получения согласия как минимум двух третей кредиторов.

МБА создан в 1992 году и является крупнейшим банком Азербайджана. Доля Минфина Азербайджана в капитале банка составляет 76,73%.

А.Ахундов

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Тэги: ПАРЛАМЕНТ, ЗАИМСТВОВАНИЯ, ЛИМИТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]