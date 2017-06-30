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Макроэкономика 30.06.2017 13:45

Парламент Азербайджана одобрил поправки в госбюджете на 2017г, предусматривающие рост дефицита до 1,8% ВВП

Милли Меджлис (парламент) Азербайджана на заседании в пятницу принял поправки в госбюджете на 2017 год, предполагающие увеличение дефицита до 1,8% ВВП, сообщает корреспондент агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Поправки предполагают рост прогноза по доходам госбюджета на 2017 год на 511 млн манатов или 3,1%, по расходам – на 1 млрд 41 млн манатов или 6,2%. После корректировки прогноз по доходам составит 16 млрд 766 млн манатов или 25,2% ВВП, расходам - 17 млрд 941 млн манатов или 26,9% ВВП.

Дефицит госбюджета по сравнению с ранее утвержденным прогнозом вырастет на 530 млн манатов – до 1 млрд 175 млн манатов или 1,8% ВВП.

В структуре дополнительных доходов поступления из прибыли Центрального банка Азербайджана составят 250 млн манатов, по линии Министерства налогов – 135 млн манатов, Государственного таможенного комитета – 50 млн манатов. Еще 76 млн манатов составят дополнительные внебюджетные доходы бюджетных организаций.

Дополнительные расходы будут направлены на оплату уставного капитала Азербайджанского фонда страхования вкладов (546 млн манатов), на покрытие убытка SOCAR (Государственная нефтяная компания) от льготной продажи природного газа населению (250 млн манатов), на увеличение государственных капиталовложений (191 млн манатов) и другие направления.

Доходы госбюджета на 2017 год были утверждены на уровне 16 млрд 255 млн манатов, расходы - 16 млрд 900 млн манатов, дефицит - 645 млн манатов или 1,05% ВВП.

А.Ахундов

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Тэги: ПАРЛАМЕНТ, БЮДЖЕТ, КОРРЕКТИРОВКА


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