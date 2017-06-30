Парламент Азербайджана принял закон, регулирующий этическое поведение депутатов

Милли Меджлис (парламент) Азербайджана на пленарном заседании в пятницу принял во II-ом и III-ем чтениях законопроект "О правилах этичного поведения депутатов парламента".
Согласно ст.10 законопроекта, депутаты парламента не могут требовать или же принимать подарки, способные повлиять на беспристрастное исполнение ими служебных обязанностей, либо создающие впечатление предоставленных взамен на выполнение ими обязанностей, либо в виде вознаграждения.
В документе отмечается, что указанное правило не распространяется на подарки, переданные в связи с гостеприимством и подарки, стоимость которых не превышает сумму, предусмотренную в законе «О борьбе с коррупцией».
Данный законопроект рекомендует депутатам в случае затруднений, касающихся решения принять подарок или ответить на гостеприимство, узнать мнение Дисциплинарной комиссии парламента и поступить в соответствии с ним.
Кроме того, законопроект обязывает депутатов воздерживаться от использования оскорбительных выражений. В частности согласно статье 4, депутаты Милли Меджлиса не должны использовать оскорбительные, грубые слова, нарушающие права, свободы, законные интересы людей, унижающие их честь и достоинство.
А.Ахундов
Парламент Азербайджана принял закон о страховании от безработицы
Рост внешнего долга Азербайджана в связи с реструктуризацией обязательств МБА не скажется негативно на кредитном рейтинге страны – глава Минфина
Парламент Азербайджана одобрил поправки в госбюджете на 2017г, предусматривающие рост дефицита до 1,8% ВВП
В ДТП на дорогах Азербайджана за минувшие сутки погибли 3 человека - МВД
Азербайджанский UNEC и французский университет Валансьена подписали Меморандум о сотрудничестве
Президент Азербайджана выделил 3 млн манат на капремонт многоквартирных домов в Ширване
Президент Алиев находится с визитом в городе Ширван
Госкомитет по градостроительству и архитектуре Азербайджана отбирает подрядчиков для подготовки генпланов ряда городов
Судебные слушания в Австралии дела кардинала, обвиняемого в сексуальных домогательствах, перенесены на 26 июля
Порошенко отклонил петицию о разблокировании "ВКонтакте"
Виновные в химатаке в Идлибе должны быть привлечены к ответственности - гендиректор ОЗХО
Таллинн ждет прогресса в переговорах между Азербайджаном и ЕС по новому соглашению о сотрудничестве
Эмин Агаларов: «На «Жару-2017» в Баку прилетят более 500 артистов»
В БУДУЩЕМ В БАКУ ВОЗМОЖНО СТРОИТЕЛЬСТВО СПЕЦИАЛЬНОЙ ТРАССЫ ДЛЯ F-1
В Грузии роуминг выгоднее с Nar: закажи один из пакетов «Отпуск», наслаждайся путешествием!
Компания Bakcell провела соревнования, посвященные Дню Вооруженных сил Азербайджанской Республики
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»