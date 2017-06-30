Парламент Азербайджана принял закон, регулирующий этическое поведение депутатов

Милли Меджлис (парламент) Азербайджана на пленарном заседании в пятницу принял во II-ом и III-ем чтениях законопроект "О правилах этичного поведения депутатов парламента".

Согласно ст.10 законопроекта, депутаты парламента не могут требовать или же принимать подарки, способные повлиять на беспристрастное исполнение ими служебных обязанностей, либо создающие впечатление предоставленных взамен на выполнение ими обязанностей, либо в виде вознаграждения.

В документе отмечается, что указанное правило не распространяется на подарки, переданные в связи с гостеприимством и подарки, стоимость которых не превышает сумму, предусмотренную в законе «О борьбе с коррупцией».

Данный законопроект рекомендует депутатам в случае затруднений, касающихся решения принять подарок или ответить на гостеприимство, узнать мнение Дисциплинарной комиссии парламента и поступить в соответствии с ним.

Кроме того, законопроект обязывает депутатов воздерживаться от использования оскорбительных выражений. В частности согласно статье 4, депутаты Милли Меджлиса не должны использовать оскорбительные, грубые слова, нарушающие права, свободы, законные интересы людей, унижающие их честь и достоинство.

А.Ахундов