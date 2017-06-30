Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7021 EUR   1.9474 RUR   0.0287 GBR   2.217 TRY   0.4829

Цена на нефть

    $/bbl WTI   44.74 Brent   47.31

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 24° 31° Завтра 22° 32° 2 Июл 24° 36° 3 Июл 24° 35°

Внутренняя политика 30.06.2017 14:41

Парламент Азербайджана принял закон, регулирующий этическое поведение депутатов

Милли Меджлис (парламент) Азербайджана на пленарном заседании в пятницу принял во II-ом и III-ем чтениях законопроект "О правилах этичного поведения депутатов парламента".

Согласно ст.10 законопроекта, депутаты парламента не могут требовать или же принимать подарки, способные повлиять на беспристрастное исполнение ими служебных обязанностей, либо создающие впечатление предоставленных взамен на выполнение ими обязанностей, либо в виде вознаграждения.

В документе отмечается, что указанное правило не распространяется на подарки, переданные в связи с гостеприимством и подарки, стоимость которых не превышает сумму, предусмотренную в законе «О борьбе с коррупцией».

Данный законопроект рекомендует депутатам в случае затруднений, касающихся решения принять подарок или ответить на гостеприимство, узнать мнение Дисциплинарной комиссии парламента и поступить в соответствии с ним.

Кроме того, законопроект обязывает депутатов воздерживаться от использования оскорбительных выражений. В частности согласно статье 4, депутаты Милли Меджлиса не должны использовать оскорбительные, грубые слова, нарушающие права, свободы, законные интересы людей, унижающие их честь и достоинство.

А.Ахундов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ДЕПУТАТЫ, ПОВЕДЕНИЕ, ЗАКОН


Похожие новости


Депутатов парламента Азербайджана обяжут быть более внимательными с получением подарков и воздерживаться от оскорблений Кодекс этического поведения депутатов появится в Азербайджане

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]