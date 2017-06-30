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Регион 30.06.2017 16:27

Грузия заинтересована ускорить имплементацию соглашения по таможенному мониторингу на границе с РФ - Абашидзе

Спецпредставитель премьер-министра Грузии по вопросам отношений с Россией Зураб Абашидзе заявил, что на предстоящей 7 июля в Праге встрече с замглавы МИД РФ Григорием Карасиным планируется обсудить вопрос имплементации подписанного в 2011 году межправительственного соглашения по таможенному мониторингу товарооборота на грузино-российской границе.

"В Праге у нас своя повестка дня. Как известно, она касается конкретных вопросов торгово-экономических отношений, транспортных связей, определенных гуманитарных вопросов", - сказал З. Абашидзе на брифинге в пятницу.

При этом он отметил, что на этой встрече предусматривается обсудить вопрос оформленного в 2011 году соглашения между правительствами Грузии и России о таможенном мониторинге.

"Мы заинтересованы, чтобы максимально ускорилась имплементация этого соглашения", - подчеркнул спецпредставитель грузинского премьера.

Двустороннее соглашение "Об основных принципах механизма таможенного администрирования и мониторинга торговли между правительством Грузии и правительством Российской Федерации" было подписано 9 ноября 2011 года в Женеве. Позже в рамках соглашения была выбрана швейцарская компания SGS, которая должна будет осуществлять мониторинг за передвижением грузов через границу двух стран и на абхазском и югоосетинском участках границы - на реке Псоу и Рокском тоннеле.

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Тэги: ГРУЗИЯ, РОССИЯ, ВСТРЕЧА, ПРОГРАММА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]