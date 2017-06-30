Экс-замглавы администрации президента Казахстана осужден на пять лет за разглашение гостайны

Суд N2 Есильского района Астаны вынес приговор двум казахстанским бывшим высокопоставленным чиновникам, обвиняемым в разглашении государственных секретов.
Приговором суда бывший заместитель руководителя администрации президента Казахстана Баглан Майлыбаев признан виновным в злоупотреблении должностными полномочиями, а также в незаконном собирании, распространении и разглашении госсекретов, говорится в сообщении, опубликованном на сайте городского суда Астаны.
"Ему назначено 5 лет лишения свободы, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать должности в государственных органах", - отметили в суде.
Бывшего заместителя заведующего отделом внутренней политики администрации президента Николая Галихина суд приговорил к 4 годам лишения свободы условно с лишением права занимать должности в государственных органах сроком на 3 года.
"Также приговором суда внесено представление президенту Республики Казахстан о лишении осужденных всех государственных наград", - говорится в пресс-релизе.
В суде также отметили, что приговор вступил в законную силу.
В связи с секретностью уголовное дело было рассмотрено на закрытом судебном заседании.
В январе Комитет национальной безопасности (КНБ) Казахстана сообщил о задержании и последующем аресте сроком на два месяца Б.Майлыбаева и Н.Галихина.
По информации КНБ, уже бывшие работники администрации президента подозревались в совершении преступления, предусмотренного ч. 1, 3 ст.185 (незаконное собирание, распространение, разглашение государственных секретов) Уголовного кодекса республики.
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