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СНГ 30.06.2017 16:45

Экс-замглавы администрации президента Казахстана осужден на пять лет за разглашение гостайны

Суд N2 Есильского района Астаны вынес приговор двум казахстанским бывшим высокопоставленным чиновникам, обвиняемым в разглашении государственных секретов.

Приговором суда бывший заместитель руководителя администрации президента Казахстана Баглан Майлыбаев признан виновным в злоупотреблении должностными полномочиями, а также в незаконном собирании, распространении и разглашении госсекретов, говорится в сообщении, опубликованном на сайте городского суда Астаны.

"Ему назначено 5 лет лишения свободы, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать должности в государственных органах", - отметили в суде.

Бывшего заместителя заведующего отделом внутренней политики администрации президента Николая Галихина суд приговорил к 4 годам лишения свободы условно с лишением права занимать должности в государственных органах сроком на 3 года.

"Также приговором суда внесено представление президенту Республики Казахстан о лишении осужденных всех государственных наград", - говорится в пресс-релизе.

В суде также отметили, что приговор вступил в законную силу.

В связи с секретностью уголовное дело было рассмотрено на закрытом судебном заседании.

В январе Комитет национальной безопасности (КНБ) Казахстана сообщил о задержании и последующем аресте сроком на два месяца Б.Майлыбаева и Н.Галихина.

По информации КНБ, уже бывшие работники администрации президента подозревались в совершении преступления, предусмотренного ч. 1, 3 ст.185 (незаконное собирание, распространение, разглашение государственных секретов) Уголовного кодекса республики.

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Тэги: КАЗАХСТАН, ЧИНОВНИКИ, СУД, ПРИГОВОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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