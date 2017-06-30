Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7021 EUR   1.9474 RUR   0.0287 GBR   2.217 TRY   0.4829

Цена на нефть

    $/bbl WTI   44.74 Brent   47.31

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 23° 34° Завтра 22° 31° 2 Июл 24° 36° 3 Июл 24° 35°

Дальнее зарубежье 30.06.2017 17:18

Тема восточного партнерства станет приоритетной для страны во время председательства в Совете ЕС - глава МИД Эстонии

Министр иностранных дел Эстонии Свен Миксер считает вопросы соседства и расширения Европейского союза приоритетными во внешней политике его страны в период председательства в Евросоюзе, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МИД Эстонии.

"Восточное партнерство станет сквозным приоритетом Эстонии во время председательства в Совете ЕС. Мы желаем привлечь к переговорам шесть государств Восточного партнерства - Украину, Молдову, Белоруссию, Грузию, Армению и Азербайджан", - сказал С.Миксер в пятницу на встрече с главой европейской дипломатии Федерикой Могерини (Federica Mogherini).

С.Миксер и Ф.Могерини обсудили также проведение в Таллине неофициальных встреч министров иностранных дел ЕС, трансатлантических отношений и обновленного партнерства ЕС-Африка.

Эстония возглавит Совет ЕС с 1 июля по 31 декабря.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЭСТОНИЯ, МИД, ЕС, ПАРТНЕРСТВО


Похожие новости


Глава МИД Эстонии в июне посетит Азербайджан Приоритетом Эстонии во время председательства в ЕС будет антитеррористическая деятельность - глава МИД Европа должна смириться с тем, что Америка не будет основным ее защитником - глава МИД Германии Глава МИД Эстонии посетит весной Азербайджан Президент Эстонии раскритиковал заявление консерваторов в адрес главы МИД по поводу её национальности Президент Ирана считает, что для борьбы с терроризмом в Европе надо заняться "проблемами в его очагах"

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]