Тема восточного партнерства станет приоритетной для страны во время председательства в Совете ЕС - глава МИД Эстонии

Министр иностранных дел Эстонии Свен Миксер считает вопросы соседства и расширения Европейского союза приоритетными во внешней политике его страны в период председательства в Евросоюзе, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МИД Эстонии.

"Восточное партнерство станет сквозным приоритетом Эстонии во время председательства в Совете ЕС. Мы желаем привлечь к переговорам шесть государств Восточного партнерства - Украину, Молдову, Белоруссию, Грузию, Армению и Азербайджан", - сказал С.Миксер в пятницу на встрече с главой европейской дипломатии Федерикой Могерини (Federica Mogherini).

С.Миксер и Ф.Могерини обсудили также проведение в Таллине неофициальных встреч министров иностранных дел ЕС, трансатлантических отношений и обновленного партнерства ЕС-Африка.

Эстония возглавит Совет ЕС с 1 июля по 31 декабря.