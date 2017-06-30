Боевики ИГ выбили ополченцев из квартала на востоке Ракки

Террористы из группировки ИГ вернули контроль над кварталом Ас-Синаа на востоке Ракки, выбив оттуда бойцов из оппозиционной коалиции "Сирийские демократические силы", сообщает ЭФЭ со ссылкой на самих ополченцев.

" "ИГ вернуло контроль над Ас-Синаа", - заявил представитель одной из участвующих в боях за Ракку группировок Мухаммед Шакир.

Контратака ИГ в этом квартале, захваченном ополченцами в начале июня, началась в четверг.

Ракка считается главным оплотом ИГ в Сирии.