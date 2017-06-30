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Дальнее зарубежье 30.06.2017 17:26

Боевики ИГ выбили ополченцев из квартала на востоке Ракки

Террористы из группировки ИГ вернули контроль над кварталом Ас-Синаа на востоке Ракки, выбив оттуда бойцов из оппозиционной коалиции "Сирийские демократические силы", сообщает ЭФЭ со ссылкой на самих ополченцев.

" "ИГ вернуло контроль над Ас-Синаа", - заявил представитель одной из участвующих в боях за Ракку группировок Мухаммед Шакир.

Контратака ИГ в этом квартале, захваченном ополченцами в начале июня, началась в четверг.

Ракка считается главным оплотом ИГ в Сирии.

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Тэги: СИРИЯ, ТЕРРОРИСТЫ, РАККА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]