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ТЭК 30.06.2017 16:32

SOCAR планирует к октябрю 2017г ввести в строй две добывающие скважины на Булла-дениз

Компания SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) планирует к октябрю 2017 года ввести в эксплуатацию две добывающие скважины на месторождении Булла-дениз, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в компании.

«Скважина №78, которая бурится с морского основания №6, будет введена в эксплуатацию в июле текущего года. Суточный дебит данной скважины ожидается на уровне 150 тонн конденсата и 500 тыс. кубометров газа. В сентябре в эксплуатацию планируется ввести скважину №123 с морского основания №122. Суточный дебит этой скважины ожидается на уровне 150 тонн конденсата и 800 тыс. кубометров газа», - отметили в компании.

По данным SOCAR, в 2018 году планируется ввести в эксплуатацию еще две добывающие скважины на месторождении Булла-Дениз.

«Кроме того, в 2018 году на месторождении Булла-дениз планируется ввести в строй новую стационарную морскую платформу №12, строительство которого началось в I-ом квартале текущего года», - сообщили в компании.

Как сообщалось, генеральным подрядчиком работ по строительству платформы выступает трест «Neftqaztikinti. Платформа будет включать производственный и жилой сектора. Здесь будет установлено самое современное буровое оборудование, размещена одна вертолетная, две посадочные и две причальные площадки, один бытовой блок и прочее необходимое оборудование для снабжения», - отмечается в информации.

Общая площадь морской платформы составит 4,89 тыс. кв. метров.

Платформа №12, предназначенная для бурения 5 добывающих скважин, будет установлена на глубине моря 30 метров, на пяти опорных блоках. Ожидаемый суммарный суточный дебит со скважин составит 2,5 млн кубометров газа и 500 тонн конденсата.

В настоящее время ведутся работы по подготовке металлоконструкций для строительства платформы и продолжаются работы на трех из пяти опорных блоках.

Морское месторождение Булла-дениз открыто в 1973 году, введено в эксплуатацию в 1975 году. Месторождение находится на балансе Нефтегазодобывающего управления Н.Нариманова.

Н.Аббасова

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Тэги: МЕСТОРОЖДЕНИЕ, СКВАЖИНА, БУРЕНИЕ


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