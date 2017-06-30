Минобразования Азербайджана до 14 июля будет принимать электронные заявки учителей для работы в школах

Министерство образования приступает с 1 июля к электронной регистрации для приема учителей на работу в общеобразовательных школах, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в ведомстве.

Процесс регистрации завершится 14 июля.

«Кандидаты, желающие принять участие в конкурсе должны пройти регистрацию на сайте miq.edu.az»,- отметили в министерстве.

При этом конкурс на прием на работу будет 4-этапным.

Ф.Исазаде