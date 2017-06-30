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Наука и образование 30.06.2017 16:41

Минобразования Азербайджана до 14 июля будет принимать электронные заявки учителей для работы в школах

Министерство образования приступает с 1 июля к электронной регистрации для приема учителей на работу в общеобразовательных школах, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в ведомстве.

Процесс регистрации завершится 14 июля.

«Кандидаты, желающие принять участие в конкурсе должны пройти регистрацию на сайте miq.edu.az»,- отметили в министерстве.

При этом конкурс на прием на работу будет 4-этапным.

Ф.Исазаде

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Тэги: МИНОБРАЗОВАНИЯ, УЧИТЕЛЯ, РЕГИСТРАЦИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]