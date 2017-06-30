Белоруссия завершила размещение двух выпусков еврооблигаций на $1,4 млрд

Белоруссия завершила размещение двух выпусков еврооблигаций, сообщила пресс-служба министерства финансов страны.

"29 июня 2017 года завершено размещение двух новых выпусков еврооблигаций республики Беларусь общим объемом $1,4 млрд", - говорится в сообщении на официальном сайте министерства.

По информации Минфина, 5-летний выпуск с купонной ставкой 6,875% годовых с погашением в феврале 2023 года на сумму $800 млн размещен по цене 98,864% от номинальной стоимости с доходностью к погашению 7,125% годовых. Облигации 10-летнего выпуска с купонной ставкой 7,625% годовых с погашением в июне 2027 года на сумму $600 млн размещены по цене 100% от номинальной стоимости с доходностью к погашению 7,625% годовых.

"Финальная книга заявок, превысившая $2,5 млрд, с участием более 110 международных инвесторов является свидетельством уверенности инвестсообщества в фундаментальных перспективах белорусской экономики, успешной реализации структурных экономических преобразований и эффективной стратегии управления долговым портфелем", - говорится в сообщении.

Облигации регулируются английским правом и имеют листинг на Ирландской фондовой бирже. Оба выпуска еврооблигаций размещены в формате "144А/Reg S". Учет прав на облигации и расчеты осуществляются через международные клиринговые системы Euroclear, Clearstream, DTC (Depository Trust Company).

Банками-организаторами и андеррайтерами выступили Citi и Raiffeisen Bank International AG. Банком-соорганизатором (без обязательств по андеррайтингу) стал ОАО "Банк развития Республики Беларусь"

Юридическим консультантом Белоруссии по английскому и американскому праву выступила компания White & Case LLP. Юридические услуги банкам-организаторам оказывали Clifford Chance LLP (консультант по английскому и американскому праву), а также ООО "Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры" (консультант по белорусскому праву).

Как сообщили в Минфине, основной спрос на еврооблигации Белоруссии сформирован ведущими инвесторами из США, Великобритании, Германии и Швейцарии, "чему способствовали проведенные в период с 19 по 21 июня встречи руководства финансовых и экономических ведомств страны с потенциальными инвесторами в Лондоне, Франкфурте-на-Майне, Цюрихе, Лос-Анжелесе, Бостоне и Нью-Йорке".

Географически распределение инвесторов в еврооблигации сложилось следующим образом: по 5-летним бумагам: США (67%), Великобритания (24%), континентальная Европа (9%); по 10-летним бумагам: США (61%), Великобритания (29%), континентальная Европа (9%), прочие (1%).

"Порядка 95% еврооблигаций республики Беларусь нового выпуска приобретено крупными инвестиционными фондами и управляющими компаниями, являющимися долгосрочными инвесторами", - уточнили в Минфине.

Белоруссия выпустила два транша евробондов впервые с 2011 года.

В 2010 году Минск разместил еврооблигации на сумму $1 млрд со сроком обращения 5 лет с купоном 8,75% годовых (выпуск погашен в августе 2015 года), в 2011 году - $0,8 млрд со сроком обращения 7 лет с купоном 8,95% годовых (погашение состоится в январе 2018 года).