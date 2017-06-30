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Дальнее зарубежье 30.06.2017 17:39

Террористы из ИГ утратили все позиции в провинции Алеппо - СМИ

Террористы из группировки ИГ отступили из последних населенных пунктов, удерживаемых ими на территории сирийской провинции Алеппо, сообщают в пятницу западные СМИ со ссылкой на поддерживающих вооруженную оппозицию очевидцев.

По их данным, террористы, против которых в Алеппо проводили наступление сирийские правительственные войска, покинули почти 20 населенных пунктов и, таким образом, теперь не обладают опорными пунктами в этой провинции.

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Тэги: СИРИЯ, АЛЕППО, УСПЕХИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]