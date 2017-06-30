Террористы из ИГ утратили все позиции в провинции Алеппо - СМИ

Террористы из группировки ИГ отступили из последних населенных пунктов, удерживаемых ими на территории сирийской провинции Алеппо, сообщают в пятницу западные СМИ со ссылкой на поддерживающих вооруженную оппозицию очевидцев.

По их данным, террористы, против которых в Алеппо проводили наступление сирийские правительственные войска, покинули почти 20 населенных пунктов и, таким образом, теперь не обладают опорными пунктами в этой провинции.