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Финансы 30.06.2017 17:11

Правительство Азербайджана направит в 2017г около 4 млн манатов на содержание торгпредов за рубежом

Правительство Азербайджана в 2017 году направит 3,7 млн манатов на содержание торговых представителей, которые будут работать при посольствах и консульствах за рубежом.

Средства на эти цели предусмотрены в поправках в госбюджете на 2017 год, принятых парламентом на заседании в пятницу.

"Средства в размере 3,7 млн манатов на содержание торговых представителей за рубежом, будут выделены министерству экономики Азербайджана", - отмечается в документе.

Как сообщалось ранее, Азербайджан в 2017 году назначил торговых представителей в РФ, Китай и ОАЭ, планирует назначить и в ряд других стран.

А.Ахундов

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Тэги: ТОРГПРЕДЫ, СОДЕРЖАНИЕ, СРЕДСТВА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]