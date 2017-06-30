Правительство Азербайджана направит в 2017г около 4 млн манатов на содержание торгпредов за рубежом

Правительство Азербайджана в 2017 году направит 3,7 млн манатов на содержание торговых представителей, которые будут работать при посольствах и консульствах за рубежом.

Средства на эти цели предусмотрены в поправках в госбюджете на 2017 год, принятых парламентом на заседании в пятницу.

"Средства в размере 3,7 млн манатов на содержание торговых представителей за рубежом, будут выделены министерству экономики Азербайджана", - отмечается в документе.

Как сообщалось ранее, Азербайджан в 2017 году назначил торговых представителей в РФ, Китай и ОАЭ, планирует назначить и в ряд других стран.

А.Ахундов