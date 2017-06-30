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СНГ 30.06.2017 18:33

Свыше 20 выпускников в России написали три ЕГЭ на 100 баллов

Более 20 выпускников школ в России в этом году написали сразу три Единых государственных экзамена на максимально возможные 100 баллов, сообщили в пресс-службе Рособрнадзора.

"21 человек в этом году получил 100 баллов сразу по трем предметам, то есть это 300-балльники. По разным предметам - у всех набор из трех предметов разный", - отметили в пресс-службе в пятницу.

Там добавили, что в прошлом году 300-балльников в ведомстве специально не считали. "Даже не было такой тенденции в прошлом году, чтобы было 300 баллов - всегда отслеживалось, у кого по 200 баллов", - пояснил сотрудник пресс-службы.

Вместе с тем, в Рособрнадзоре напомнили, что все работы с 100-балльным результатам, в том числе работы 300-балльников, будут дополнительно проверены - такая практика применяется уже не первый год.

Результаты ЕГЭ в этом году, согласно опубликованным на текущий момент данным Рособрнадзора, улучшились по сравнению с прошлым годом - в частности, "двоек" стало меньше.

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Тэги: РОССИЯ, ЕГЭ, ОТЛИЧНИКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]