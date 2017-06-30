Суд в Австрии признал правомерной экспроприацию дома, в котором родился Гитлер

Конституционный суд Австрии подтвердил правомерность экспроприации в пользу государства дома, в котором родился Адольф Гитлер, сообщила в пятницу немецкая телерадиокомпания "Дойче Велле".
"Экспроприация дома отвечает общественным интересам, соответствует нормам и произведена не безвозмездно, поэтому она не противоречит Конституции", - цитирует телеканал слова президента Конституционного суда Герхарта Хольцингера.
По его словам, "только экспроприация позволит властям на законном основании распоряжаться домом и воспрепятствовать его использованию в качестве символа нацистского режима".
Ранее, в январе, сообщалось, что владелица дома Герлинда Помер намерена обжаловать в конституционном суде страны решение парламента об экспроприации дома.
Речь идет о доме в городе Браунау-ам-Инн в федеральной земле Верхняя Австрия, где первые три года своей жизни провел А.Гитлер.
В течение долгого времени шла юридическая борьба с владелицей дома, которая неоднократно отказывалась продавать здание государству.
Ранее глава МВД Австрии Вольфганг Соботка высказался в пользу того, чтобы его снести, в то время как федеральный канцлер Кристиан Керн и вице-канцлер Райнхольд Миттерленер высказали сомнение в необходимости сноса здания, отметив, что могут возникнуть определенные проблемы в виду того, что оно является объектом исторического наследия.
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