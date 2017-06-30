Депутат местного совета Базар-Коргонского района Джалал-Абадской области на юге Киргизии задержан по обвинению в причастности к террористической организации "Хизб ут-Тахрир" , в ходе обыска изъяты материалы экстремистского характера, сообщили "Интерфаксу" в пятницу в пресс-службе МВД республики.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Приобретение, изготовление, хранение, распространение, перевозка и пересылка экстремистских материалов, а также умышленное использование символики или атрибутики экстремистских или террористических организаций" УК Киргизии, добавили в ведомстве.

По словам представителя пресс-службы, задержанный водворен в изолятор временного содержания, ведется следствие.

"Хизб ут-Тахрир аль Ислами" была создана в Палестине в 1953 году. Ее сторонники призывают к смещению правительств республик Центральной Азии и построению на их территории единого государства - Исламского Халифата. Россия и остальные страны СНГ относят эту организацию к террористическим, в отличие от США и стран Западной Европы, где "Хизб ут-Тахрир" осуществляет свою деятельность беспрепятственно.

Члены "Хизб ут-Тахрир" принимали самое активное участие в провокациях против мусульман, в том числе путем их вовлечения в попытки государственных переворотов в Сирии, Египте, Узбекистане, Киргизии и других странах.

В России "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами" решением Верховного суда от 14 февраля 2003 года признана террористической и запрещенной на территории страны.