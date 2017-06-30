В Белоруссии освобождены из СИЗО последние фигуранты дела о незаконном вооруженном формировании

Два последних фигуранта дела о создании в Белоруссии незаконного вооруженного формирования вышли на свободу из СИЗО, сообщил незарегистрированный в республике правозащитный центр "Весна".

"30 июня на свободу вышли два последних фигуранты дела о создании незаконного вооруженного формирования - Виктор Мороз и Мирослав Лозовский", - говорится в сообщении, размещенном на сайте ПЦ "Весна".

Правозащитники уточнили, что В.Мороз и М.Лозовский, как и освобожденные ранее фигуранты этого дела, вышли из СИЗО под подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Утром в пятницу о планируемом освобождении В.Мороза и М.Лозовского сообщил председатель Следственного комитета Белоруссии Иван Носкевич.

"Дело находится на моем личном контроле. В настоящий момент мы полагаем, что оснований для нахождения под стражей фигурантов по делу не имеется, и поэтому приняли такое решение. Что касается перспектив, то о них говорить рано - все покажет следствие", - сказал И.Носкевич.

По информации правозащитников, под обвинением по статье 287 УК (создание незаконного вооруженного формирования) находятся 16 человек, из них 14 были освобождены 27 - 30 июня с СИЗО МВД, а двое ранее - из СИЗО КГБ.

Как сообщалось, КГБ в марте текущего года задержал около 30 активистов "Белого легиона" и "Молодого фронта" по подозрению в подготовке к участию в массовых беспорядках после заявления президента Александра Лукашенко о том, что он подозревает некую силу, "пятую колонну", в попытке дестабилизировать обстановку в стране и устроить в республике цветную революцию.

Некоторым из задержанных было дополнительно предъявлено обвинение по ст. 287 Уголовного кодекса. В последующем в отношении ряда задержанных дело было прекращено. В отношении некоторых была изменена мера пресечения.

Следственный комитет Белоруссии 16 июня сообщил о принятии к производству дела о создании незаконного вооруженного формирования. Там также проинформировали, что уголовное преследование тех же лиц по ч. 3 ст. 293 УК Белоруссии УК (обучение или иная подготовка лиц для участия в массовых беспорядках) Комитетом госбезопасности было прекращено.