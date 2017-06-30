Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7021 EUR   1.9474 RUR   0.0287 GBR   2.217 TRY   0.4829

Цена на нефть

    $/bbl WTI   44.74 Brent   47.31

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 23° 34° Завтра 22° 31° 2 Июл 24° 36° 3 Июл 24° 35°

СНГ 30.06.2017 19:04

В Москве и Московской области из-за непогоды происходят массовые аварийные отключения

В Москве и Московской области из-за неблагоприятных погодных условий - сильный дождь, ветер порывами до 20 м/с, происходят массовые аварийные отключения в распределительных сетях 6-10 кВ, сообщила пресс-служба Минэнерго.

Без электроснабжения остались бытовые потребители - около 4400 человек. Мощность отключенных потребителей уточняется. Проводятся аварийно-восстановительные работы, принимаются меры по организации временного электроснабжения социально-значимых объектов с использованием резервных источников электроснабжения.

Ситуация находится на особом контроле у заместителя руководителя правительственной комиссии по обеспечению безопасности электроснабжения, заместителя министра энергетики РФ Андрея Черезова до полного завершения аварийно-восстановительных работ.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, МОСКВА, ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ, ОТКЛЮЧЕНИЯ


Похожие новости


Легендарный Пеле запустил в Москве часы обратного отсчета за год до старта ЧМ-2018 На Красной площади проходит первомайское шествие Прошедшая ночь в Москве стала самой холодной с начала зимы Банк в центре Москвы захватил по предварительным данным залезший в долги бизнесмен Арам Петросян - источник Фазиля Искандера похоронят на Новодевичьем кладбище Москва возглавила рейтинг самых популярных у туристов городов России по итогам 2015 года

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]