В Москве и Московской области из-за непогоды происходят массовые аварийные отключения

В Москве и Московской области из-за неблагоприятных погодных условий - сильный дождь, ветер порывами до 20 м/с, происходят массовые аварийные отключения в распределительных сетях 6-10 кВ, сообщила пресс-служба Минэнерго.

Без электроснабжения остались бытовые потребители - около 4400 человек. Мощность отключенных потребителей уточняется. Проводятся аварийно-восстановительные работы, принимаются меры по организации временного электроснабжения социально-значимых объектов с использованием резервных источников электроснабжения.

Ситуация находится на особом контроле у заместителя руководителя правительственной комиссии по обеспечению безопасности электроснабжения, заместителя министра энергетики РФ Андрея Черезова до полного завершения аварийно-восстановительных работ.