Израильская авиация нанесла удар по сирийской территории в ответ на выпущенную по Голанским высотам ракету

Самолет ВВС Израиля в пятницу нанес удар по позициям сирийских правительственных войск в ответ на ракетный обстрел контролируемых Израилем Голанских высот, сообщает сайт газеты "Едиот ахронот".

Сначала в пятницу выпущенная с сирийской территории ракета взорвалась на занимаемой израильскими военными территории. Никто не пострадал.

В свою очередь, ВВС Израиля ударили по району, из которого был произведен обстрел. По информации газеты, речь идет о позициях сирийских правительственных сил.

Подобные инциденты на Голанских высотах - не редкость. В частности, в среду израильская армия обстреляла районе в Сирии, из которого был выпущен снаряд по контролируемой Израилем территории.