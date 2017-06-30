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Дальнее зарубежье 30.06.2017 17:58

Израильская авиация нанесла удар по сирийской территории в ответ на выпущенную по Голанским высотам ракету

Самолет ВВС Израиля в пятницу нанес удар по позициям сирийских правительственных войск в ответ на ракетный обстрел контролируемых Израилем Голанских высот, сообщает сайт газеты "Едиот ахронот".

Сначала в пятницу выпущенная с сирийской территории ракета взорвалась на занимаемой израильскими военными территории. Никто не пострадал.

В свою очередь, ВВС Израиля ударили по району, из которого был произведен обстрел. По информации газеты, речь идет о позициях сирийских правительственных сил.

Подобные инциденты на Голанских высотах - не редкость. В частности, в среду израильская армия обстреляла районе в Сирии, из которого был выпущен снаряд по контролируемой Израилем территории.

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Тэги: ИЗРАИЛЬ, СИРИЯ, ОБСТРЕЛ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]