Правительство ФРГ ввело ограничения на агитацию зарубежных политиков в стране

Власти ФРГ запретили зарубежным политикам проводить предвыборную агитацию в Германии, позднее, чем за три месяца до проведения выборов или референдумов в их стране, сообщила в пятницу немецкая газета "Вельт" со ссылкой на официального представителя МИД Мартина Шефера.
Он пояснил, что соответствующая нота ведомства направлена во все дипломатические представительства в Берлине, отмечается в сообщении.
"Конфликты больше не должны переноситься на территорию Германии", - пояснил М.Шефер.
Наряду с этим, все политические выступления высокопоставленных зарубежных чиновников в будущем должны получать разрешение в Берлине, для этого необходимо заранее оповестить МИД ФРГ.
Ранее в этом году власти ФРГ отменили выступление министра юстиции Турции Бекира Боздага. После этого отношения между двумя странами накалились.
В частности, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сравнил политику Берлина в отношении Анкары с действиями нацистов.
Комментируя вероятность участия президента Турции Р.Т.Эрдогана в политических мероприятиях на территории консульств либо посольства своей страны в ФРГ, М.Шефер сказал: "Суверенитет Германии распространяется на всю территорию страны, в том числе - на дипмиссии".
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