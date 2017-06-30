Спецпосланник Трампа по борьбе с ИГ прибыл в Анкару

Спецпосланник Белого дома по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство" Бретт МакГерк прибыл в Анкару на переговоры с турецкими властями, сообщает в пятницу агентство "Ассошиэйтед пресс".
Согласно данным агентства, в ходе визита в Анкару спецпосланник встретится с главой МИД Турции, а также с представителями министерства обороны.
В сообщении АП отмечается, что визит Б.МакГерка в турецкую столицу пришелся на период напряжения между Анкарой и Вашингтоном в связи с решением американцев о поставке оружия сирийским курдам.
Ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу назвал крайне опасным шагом решение США поставлять оружие сирийским курдам и призвал Вашингтон уйти от своей "ошибки". В свою очередь США пообещали турецким властям вернуть все оружие, предоставленное сирийским курдским вооруженным формированиям, после победы над террористами ИГ.
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