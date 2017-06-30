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Регион 30.06.2017 19:43

Спецпосланник Трампа по борьбе с ИГ прибыл в Анкару

Спецпосланник Белого дома по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство" Бретт МакГерк прибыл в Анкару на переговоры с турецкими властями, сообщает в пятницу агентство "Ассошиэйтед пресс".

Согласно данным агентства, в ходе визита в Анкару спецпосланник встретится с главой МИД Турции, а также с представителями министерства обороны.

В сообщении АП отмечается, что визит Б.МакГерка в турецкую столицу пришелся на период напряжения между Анкарой и Вашингтоном в связи с решением американцев о поставке оружия сирийским курдам.

Ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу назвал крайне опасным шагом решение США поставлять оружие сирийским курдам и призвал Вашингтон уйти от своей "ошибки". В свою очередь США пообещали турецким властям вернуть все оружие, предоставленное сирийским курдским вооруженным формированиям, после победы над террористами ИГ.

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Тэги: США, ТУРЦИЯ, СПЕЦПОСЛАННИК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]