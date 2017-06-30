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Финансы 30.06.2017 18:09

ADIF намерен продать инкассаторские автомобили Texnikabank и банкоматы Atra Bank

Азербайджанский фонд страхования вкладов (ADIF) планирует выставить на продажу посредством аукциона имущество 4 банков, находящихся в ликвидации.

В частности, ADIF намерен продать 10 инкассаторских автотранспортных средств, находящихся на балансе "Texnikabank"; нежилое здание и автомобиль, имеющееся на балансе "Royal Bank".

Кроме этого, ADIF планирует продать нежилое здание, имеющееся на балансе "Gancabank", а также 7 банкоматов, принадлежащих "Atra Bank".

А.Азизов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ADIF, БАНКИ, ИМУЩЕСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]