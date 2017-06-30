ADIF намерен продать инкассаторские автомобили Texnikabank и банкоматы Atra Bank

Азербайджанский фонд страхования вкладов (ADIF) планирует выставить на продажу посредством аукциона имущество 4 банков, находящихся в ликвидации.
В частности, ADIF намерен продать 10 инкассаторских автотранспортных средств, находящихся на балансе "Texnikabank"; нежилое здание и автомобиль, имеющееся на балансе "Royal Bank".
Кроме этого, ADIF планирует продать нежилое здание, имеющееся на балансе "Gancabank", а также 7 банкоматов, принадлежащих "Atra Bank".
А.Азизов
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