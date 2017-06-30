Формат встречи Путина и Трампа еще предстоит обсудить - Ушаков

Формат предстоящей встречи президентов РФ Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом будет еще обсуждаться, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Договоренность об этом (встрече) достигнута, формат будет обсуждаться еще. Мы изложим американцам программу нашего пребывания в Гамбурге, расскажем о тех встречах, о которых договорились и попробуем в этот достаточно сложный график вписать очень важную и нужную встречу с господином Трампом", - сказал Ю.Ушаков журналистам.