Украинский суд арестовал заблудившихся российских пограничников на 15 суток

Каланчакский суд арестовал двоих заблудившихся на территории Украины российских пограничников на полмесяца, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в Государственной пограничной службе Украины.
"Уже состоялось заседания Каланчакского суда относительно двух российских военнослужащих. На основании представленной Госпогранслужбой информации их арестовали на 15 суток", - рассказал агентству "Интерфакс-Украина" представитель Госпогранслужбы Олег Слободян в пятницу.
Как сообщалось, в ночь на 30 июня 2017 года пограничники Херсонского отряда совместно с военнослужащими ВС Украины в Херсонской области задержали двух неизвестных без документов, и впоследствии установили, что задержанные являются военнослужащими Пограничной службы ФСБ РФ.
Позже Пограничная служба ФСБ РФ направила обращение украинской стороне, в котором просила предоставить информацию о двух российских военнослужащих, потерявшихся на Украине.
"Российские пограничники направили нам обращение с просьбой предоставить информацию о своих военнослужащих. Формально таким образом они подтвердили, что это их военнослужащие потерялись в Украине", - рассказал агентству "Интерфакс-Украина" О.Слободян.
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