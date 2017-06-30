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Дальнее зарубежье 30.06.2017 20:09

Украинский суд арестовал заблудившихся российских пограничников на 15 суток

Каланчакский суд арестовал двоих заблудившихся на территории Украины российских пограничников на полмесяца, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в Государственной пограничной службе Украины.

"Уже состоялось заседания Каланчакского суда относительно двух российских военнослужащих. На основании представленной Госпогранслужбой информации их арестовали на 15 суток", - рассказал агентству "Интерфакс-Украина" представитель Госпогранслужбы Олег Слободян в пятницу.

Как сообщалось, в ночь на 30 июня 2017 года пограничники Херсонского отряда совместно с военнослужащими ВС Украины в Херсонской области задержали двух неизвестных без документов, и впоследствии установили, что задержанные являются военнослужащими Пограничной службы ФСБ РФ.

Позже Пограничная служба ФСБ РФ направила обращение украинской стороне, в котором просила предоставить информацию о двух российских военнослужащих, потерявшихся на Украине.

"Российские пограничники направили нам обращение с просьбой предоставить информацию о своих военнослужащих. Формально таким образом они подтвердили, что это их военнослужащие потерялись в Украине", - рассказал агентству "Интерфакс-Украина" О.Слободян.

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Тэги: УКРАИНА, РОССИЯ, ПОГРАНИЧНИКИ, СУД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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