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Дальнее зарубежье 30.06.2017 20:22

Трамп заявляет, что обсуждает с Сеулом разные варианты решения проблемы КНДР

Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что обсуждает с южнокорейским президентом Мун Чжэ Ином большое количество возможных вариантов решения проблемы КНДР.

"Мы находимся в процессе обсуждения имеющихся опций. И, честно говоря, их много. У нас много опций в том, что касается Северной Кореи", - сказал он журналистам в Вашингтоне.

Со своей стороны, Мун Чжэ Ин выразил готовность поддерживать Д.Трампа "в вопросе закрытия ядерной проблемы КНДР, мира на Корейском полуострове и, в перспективе, во всей Северо-Восточной Азии".

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Тэги: ТРАМП, КНДР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]