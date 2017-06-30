Трамп заявляет, что обсуждает с Сеулом разные варианты решения проблемы КНДР

Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что обсуждает с южнокорейским президентом Мун Чжэ Ином большое количество возможных вариантов решения проблемы КНДР.

"Мы находимся в процессе обсуждения имеющихся опций. И, честно говоря, их много. У нас много опций в том, что касается Северной Кореи", - сказал он журналистам в Вашингтоне.

Со своей стороны, Мун Чжэ Ин выразил готовность поддерживать Д.Трампа "в вопросе закрытия ядерной проблемы КНДР, мира на Корейском полуострове и, в перспективе, во всей Северо-Восточной Азии".