Путин и Эрдоган обсудили по телефону сирийский кризис, условились о дальнейших контактах

Пресс-служба Кремля в пятницу сообщила о состоявшемся телефонном разговоре президента России Владимира Путина с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

"Продолжено обсуждение ключевых аспектов урегулирования сирийского кризиса с учетом созываемой под эгидой России, Турции и Ирана в начале июля пятой Международной встречи по Сирии в Астане", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что "условлено о дальнейших контактах в ближайшей перспективе".