Путин и Эрдоган обсудили по телефону сирийский кризис, условились о дальнейших контактах

Пресс-служба Кремля в пятницу сообщила о состоявшемся телефонном разговоре президента России Владимира Путина с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
"Продолжено обсуждение ключевых аспектов урегулирования сирийского кризиса с учетом созываемой под эгидой России, Турции и Ирана в начале июля пятой Международной встречи по Сирии в Астане", - говорится в сообщении.
В нем отмечается, что "условлено о дальнейших контактах в ближайшей перспективе".
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