Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7021 EUR   1.9474 RUR   0.0287 GBR   2.217 TRY   0.4829

Цена на нефть

    $/bbl WTI   44.74 Brent   47.31

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 23° 34° Завтра 22° 31° 2 Июл 24° 36° 3 Июл 24° 35°

Дальнее зарубежье 30.06.2017 19:31

Путин и Эрдоган обсудили по телефону сирийский кризис, условились о дальнейших контактах

Пресс-служба Кремля в пятницу сообщила о состоявшемся телефонном разговоре президента России Владимира Путина с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

"Продолжено обсуждение ключевых аспектов урегулирования сирийского кризиса с учетом созываемой под эгидой России, Турции и Ирана в начале июля пятой Международной встречи по Сирии в Астане", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что "условлено о дальнейших контактах в ближайшей перспективе".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ПУТИН, ЭРДОГАН, РАЗГОВОР


Похожие новости


Путин и Эрдоган пообщались в Сочи тет-а-тет, сейчас переговоры идут в расширенном формате Путин и Эрдоган на переговорах 3 мая обсудят сирийскую проблематику - Песков Эрдоган в разговоре с Путиным дал пояснение по заявлению о турецких войсках, вошедших в Сирию для свержения Асада - Ушаков Путин 10 октября проведет переговоры с Эрдоганом в Стамбуле - Кремль Эрдоган благодарит Путина за встречу до саммита G20 Путин осудил в разговоре с Эрдоганом попытку насильственного свержения демократически избранных властей Турции

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]