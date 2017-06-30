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СНГ 30.06.2017 20:33

Кудрин сообщил, что передал Путину проект Стратегии экономического развития России

Глава "Центра стратегических разработок" Алексей Кудрин передал президенту России Владимиру Путину проект Стратегии экономического развития страны.

"Проект стратегии передан президенту. Он дал поручение правительству и своему аппарату работать с этими документами", - заявил "Интерфаксу" А.Кудрин, принимавший участие в "Примаковских чтениях" в Москве.

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Тэги: ЦСР, СТРАТЕГИЯ, ПРЕЗИДЕНТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]