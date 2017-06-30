Кудрин сообщил, что передал Путину проект Стратегии экономического развития России

Глава "Центра стратегических разработок" Алексей Кудрин передал президенту России Владимиру Путину проект Стратегии экономического развития страны.

"Проект стратегии передан президенту. Он дал поручение правительству и своему аппарату работать с этими документами", - заявил "Интерфаксу" А.Кудрин, принимавший участие в "Примаковских чтениях" в Москве.