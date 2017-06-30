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Дальнее зарубежье 30.06.2017 21:04

Марин Ле Пен обвинили в злоупотреблении средствами Европарламента

Лидеру французского "Национального фронта" Марин Ле Пен предъявили во Франции обвинения в злоупотреблении средствами Европейского парламента, сообщает в пятницу агентство "Ассошиэйтед пресс" со ссылкой на представителей прокуратуры.

Предполагается, что М.Ле Пен вместе с соратниками по партии в прошлом платили зарплаты помощникам, но те при этом те выполняли работу, не имевшую отношения к Европарламенту. В итоге, по данным следствия. на эти цели они истратили около 5 млн евро. Сама М.Ле Пен эти обвинения отрицает.

АП напоминает, что ранее в феврале обвинения по этому делу были также предъявлены одной из помощников М.Ле Пен, о которых идет речь.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, УЛЬТРАПРАВЫЕ, ОБВИНЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]