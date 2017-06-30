Марин Ле Пен обвинили в злоупотреблении средствами Европарламента

Лидеру французского "Национального фронта" Марин Ле Пен предъявили во Франции обвинения в злоупотреблении средствами Европейского парламента, сообщает в пятницу агентство "Ассошиэйтед пресс" со ссылкой на представителей прокуратуры.

Предполагается, что М.Ле Пен вместе с соратниками по партии в прошлом платили зарплаты помощникам, но те при этом те выполняли работу, не имевшую отношения к Европарламенту. В итоге, по данным следствия. на эти цели они истратили около 5 млн евро. Сама М.Ле Пен эти обвинения отрицает.

АП напоминает, что ранее в феврале обвинения по этому делу были также предъявлены одной из помощников М.Ле Пен, о которых идет речь.